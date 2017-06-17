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Кучерена раскрыл подробности знакомства Путина и Стоуна
Знакомство президента России Владимира Путина и американского кинорежиссера Оливера Стоуна произошло в театре, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена.
"Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем", — сказал Кучерена в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на просьбу рассказать подробности знакомства Путина и Стоуна.
Кучерена также рассказал, что именно он познакомил российского президента и американского режиссера, но кто именно стал инициатором этой встречи, адвокат уже не помнит.
Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, был показан 12-15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрел у компании Showtime права на этот фильм, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.
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