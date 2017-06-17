Кучерена раскрыл подробности знакомства Путина и Стоуна

"Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем", — сказал Кучерена в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на просьбу рассказать подробности знакомства Путина и Стоуна.

Кучерена также рассказал, что именно он познакомил российского президента и американского режиссера, но кто именно стал инициатором этой встречи, адвокат уже не помнит.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, был показан 12-15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрел у компании Showtime права на этот фильм, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.