Эксперт: ответственность за наращивание конфликта с Россией несут США

Ответственность за ухудшение российско-американских отношений лежит на США, поскольку Вашингтон поощряет расширение НАТО в направлении границ России, заявил в пятницу координатор проходящей в Ричмонде (штат Виргиния) конференции Объединенной коалиции против войны (United National Antiwar Coalition, UNAC ) Фил Вилайто.

"Мы выступаем против того, чтобы США поощряло расширение НАТО вплоть до границ России. Мы считаем, что США являются агрессором в растущем конфликте между Россией и Соединенными Штатами", — сказал Вилайто в беседе с РИА Новости

Он отметил, что организация выступает против проведения США военных операций в других странах, в связи с чем упомянул Сирию, Венесуэлу, Филиппины, Украину и африканский континент.