Путин: Россия выступает за территориальную целостность Сирии

Россия всегда считала необходимым поддерживать территориальную целостность Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну , снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Некоторые утверждают, что решение сирийской проблемы может заключаться в разделе Сирии на четыре или пять частей", - заметил Оливер Стоун.

"Есть много вариантов и сценариев, но мы всегда исходили из необходимости сохранять территориальную целостность Сирии, - ответил Владимир Путин (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС ). - Нам ведь приходится думать не только о том, как урегулировать ситуацию в регионе сейчас, нам придется делать и следующий шаг и следует оценить будущее. Что произойдет, если Сирия будет разделена? Не приведет ли это к постоянной конфронтации между ее частями?".

"Следует проявлять крайнюю осторожность, и мы должны сделать все возможное, чтобы противоборствующие стороны - за исключением террористических организаций - могли договориться о платформе для совместной работы", - добавил он.