Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин: конфликт в Донбассе не может быть решен с помощью оружия
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить с помощью оружия, и необходимо провести прямые переговоры между сторонами конфликта. Об этом он сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, передает РИА "Новости".
"Конфликты такого рода как в Донбассе не могут быть решены посредством оружия. Прямые переговоры необходимы. И чем раньше наши друзья в Киеве это поймут — тем лучше. Но западные страны, Европа и США, должны помочь киевским властям понять эту реальность", - сказал президент.
Книга-транскрипт этого интервью вышла в США 16 июня.
Ранее Путин пообещал оказать максимальную поддержку населению Донбасса.
Оставить комментарий