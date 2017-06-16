Путин: конфликт в Донбассе не может быть решен с помощью оружия

"Конфликты такого рода как в Донбассе не могут быть решены посредством оружия. Прямые переговоры необходимы. И чем раньше наши друзья в Киеве это поймут — тем лучше. Но западные страны, Европа и США, должны помочь киевским властям понять эту реальность", - сказал президент.

Книга-транскрипт этого интервью вышла в США 16 июня.

Ранее Путин пообещал оказать максимальную поддержку населению Донбасса.