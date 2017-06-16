Путин Стоуну: Россия не выдаст США Сноудена, потому что он не преступник

Путин отметил, что в России бывший сотрудник спецслужб законом не нарушал. Также он отверг утверждение Стоуна о том, что Сноуден был «пешкой» в российско-американских играх. «Вы ошибаетесь. Он был бы пешкой, если бы он был предателем. А он не предатель… Он личность, и у него есть собственная позиция, и он борется за эту позицию», — отметил российский лидер.