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Путин Стоуну: Россия не выдаст США Сноудена, потому что он не преступник

Путин заявил, что Россия не выдаст Сноудена США
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Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что Россия «ни при каких обстоятельствах» не выдаст экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена США, потому что он не преступник (перевод РИА Новости). Об этом сказано в книге-транскрипте интервью режиссера вышла в пятницу, туда вошли цитаты Путина на английском языке. «Нет, ни при каких обстоятельствах, потому что он не преступник», — сказал российский президент, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Сноудена.
Путин отметил, что в России бывший сотрудник спецслужб законом не нарушал. Также он отверг утверждение Стоуна о том, что Сноуден был «пешкой» в российско-американских играх. «Вы ошибаетесь. Он был бы пешкой, если бы он был предателем. А он не предатель… Он личность, и у него есть собственная позиция, и он борется за эту позицию», — отметил российский лидер.
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РИА Новости
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