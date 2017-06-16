Горбачев отметил роль экс-канцлера Коля в объединении Германии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего канцлера Германии Гельмута Коля , назвав правильным и справедливым неофициальное звание политика в его стране — "канцлер германского единства" и высоко оценив роль Коля в объединении Германии.

Бывший советский лидер выразил глубокие соболезнования семье Коля, правительству Германии и всему немецкому народу.

"Это личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории", — говорится в обращении Горбачева, опубликованном в пятницу на сайте Горбачев-фонда.

Экс-президент СССР отметил, что когда речь заходит о заслугах политических деятелей в деле объединения Германии, он всегда считает нужным подчеркнуть, "что главными "героями" воссоединения были два наших народа: немцы, решительно заявившие о своей воле к единству, и русские, проявившие понимание чаяний немецкого народа и готовность к историческому примирению".

"Но одновременно я высоко оцениваю роль политиков, причастных к этому процессу. Немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание – "канцлер германского единства". Это правильно и справедливо", — заявил Горбачев.