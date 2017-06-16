Правительство одобрило законопроект о введении системы такс-фри в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал законопроект о введении в России системы такс-фри. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в публикации.

Система такс-фри начнёт действовать в России с 1 октября 2017 года. Иностранцы, покидающие Россию, смогут возвращать налог на добавленную стоимость приобретённых на территории страны товаров на сумму более 10 тысяч рублей. Медведев отметил, что на настоящий момент эта выплата составляет 18%. На реализацию программы потребуется 260 миллионов рублей в 2017 году. Однако предполагается, что система себя окупит за счёт роста розничного товарооборота.