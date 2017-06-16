Володин призвал Европу подумать о последствиях новых санкций против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал политиков Европы задуматься о последствиях, которые могут нанести их странам антироссийские санкции.

"Санкции сами по себе носят разрушительный характер, в первую очередь, в отношениях. Тем более те, кто их вводит, думает о себе и не думает о тех, кто находится рядом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши коллеги, наши соседи — страны Европы — думали о том, какие последствия могут эти санкции нанести, в том числе их странам, хотя эти санкции вводятся против России", — сказал Володин на встрече с первым заместителем президента Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом.

"Когда сенаторы и конгрессмены США будут приезжать и убеждать европейских парламентариев в необходимости принимаемых ими решений, это будет честно и понятно, чего они хотят. Потому что это касается стран Европы. Но когда они не приезжают, не убеждают, не ведут диалог, а принимают эти решения, а заложниками становятся все страны Европы, просто неприемлемо", — отметил он.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.