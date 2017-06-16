Пранкеры отчитали ставропольского губернатора после вопроса Путина «Где деньги?»

Кем именно представились телефонные хулиганы, а также кто именно разговаривал с главой региона неизвестно, однако чиновник называет собеседника Михаилом Александровичем. В ходе разговора пранкер отчитал Владимирова за то, что главе государства в прямом эфире пришлось «практически оправдываться» за него.

«Эту же линию смотрят не только у нас в стране, но и по всему миру. Вы понимаете, какая политическая ситуация...» — пристыдил пранкер губернатора. В ответ тот заявил, что обращение жительницы пострадавшего от наводнения села Краснокумское было спланированной провокацией. Чиновник утверждает, что деньги людям перечисляются, в том числе компенсацию получила и пожаловавшаяся Путину Валентина Соковская.

При этом Владимиров указал, что средства выплачиваются из резервного фонда краевого правительства, поскольку деньги из федерального бюджета так и не поступили. На вопрос о том, кто мог организовать провокацию, чиновник ответить затруднился. Пранкеры же посоветовали ему публично наказать виновных, а также организовать «положительный пиар» в СМИ.

Соковская во время прямой линии с президентом, проходившей 15 июня, сообщила, что что для оформления бумаг на материальную помощь ее пострадавшей от наводнения семье нужно потратить в общей сложности около 15 тысяч рублей. В то же время обещанного единоразового пособия она так и не получила. На это Путин ответил, что ситуация не укладывается у него в голове и обратился в прямом эфире к губернатору Ставрополья с вопросом: «Владимир Владимирович, где деньги?»

После этого замглавы сельской администрации Георгий Батин заявил, что жителям Краснокумского вернут деньги, заплаченные за оформление документов, необходимых для получения компенсаций.