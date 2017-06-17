«Какие еще нам нужны мигранты?»: Госдума заинтересовалась историей «вечного узбека»

Госдуме заинтересовались историей «вечного узбека» — так журналисты назвали фермера из Псковской области. Он уже много лет не может получить российское гражданство. Перед «прямой линией» с президентом Анвар Зуфаров попросил друзей написать о его истории, чтобы попасть в эфир программы, но не попал, и теперь собирается продать землю и уехать из России. Почему история Анвара стала известна всей стране? И сколько еще наших соотечественников не могут пройти через все круги бюрократического ада?

В деревне Бебешкино Анвара Зуфарова зовут Андрюшей. Он крещеный узбек, фермер, отец четверых детей. И мозоль в глазах местных чиновников УФМС. Анвар четвертый год добивается российского гражданства. В 2013-ом он получил статус соотечественника, но его отобрали за два административных дела.

Они — отдельная история. Миграционная полиция дважды находила Анвара в жилье, где он не был зарегистрирован. Причем в последний раз мужчина сидел в доме своей супруги, присматривал за своими детьми. Суд с УФМС Анвар проиграл, потерял статус соотечественника и стал собирать бумаги на гражданство — в общем порядке. В это время случилась еще одна неприятность: его узбекский паспорт после реформы в Узбекистане стал недействительным. Вернуться в Ташкент Анвар не может, от гражданства этой страны он отказался, и на границе со старым паспортом можно попасть под арест. Дооформить документы в России тоже не может, потому что его узбекский паспорт перестали признавать и здесь. Через год у фермера заканчивается вид на жительство. Анвара ждет депортация в Узбекистан... Анвар выставил на продажу ферму. Собирает вещи.

Анвар Зуфаров фермер, сыровар:

«Россия не хочет меня видеть без нового документа. Я вишу в воздухе, без документов, без возможности как-то себя легализовать в России. Чиновники не хотят решать этот вопрос. На самом деле вопрос очень тяжелый. Это не только моя проблема, но и проблема миллионов людей, которые подписываются на мою страничку. Они говорят, что у них схожие ситуации. Они русские, которые сталкиваются с теми же самыми проблемами. Им очень интересно, как решится мой вопрос».

Еще один герой — Денис. Он русский, гражданин Узбекистана. Два года собирал бумаги для вида на жительство. В конце чиновники его даже похвалили, настолько все было безупречно, но не приняли. Возникла та же проблема с паспортом. Денис собирается в Узбекистан, менять документ, а потом снова два года на сбор бумаг. И несколько дней в очереди, чтобы отдать их чиновникам.

Денис гражданин Узбекистана:

«Там надо занимать все с ночи. Приезжать в 12 ночи и всю ночь сидеть, смотреть, составлять списки, чтобы в 10 часов утра попасть в кабинет. Бывает такой случай, что приходит какой-нибудь дядя с десятью паспортами, заходит в кабинет, и плевали на эту очередь. Ты можешь не попасть до 14 часов в этот кабинет, хотя стоишь с полуночи».

И Анвар, и Денис могли бы получить российское гражданство намного быстрее, если бы нашли нужных людей и дали взятку. Business FM узнала, что в среднем за паспорт требуют 100 тысяч рублей. И, судя по статистике, большинство соотечественников платят, говорит президент фонда «Миграция XXI век», экс-замдиректора ФМС РФ Вячеслав Поставнин

Вячеслав Поставнин президент фонда «Миграция XXI век», экс-замдиректора ФМС РФ «Все определяется количеством имеющихся у вас денег. Заплатил нужное количество денег — получил бы давно. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что практически 99% граждан у нас получают гражданство по упрощенному порядку. То есть достаточно быстро. 1-2% получает по обычному порядку — это 7-8 лет. Это говорит о том, что, скорее всего, это многочисленные уголовные дела».

Анвар из деревни Бебешкино варит и продает сыр, хоть по образованию и библиотекарь. Деньги в семье есть, но платить чиновникам «вечный узбек», как прозвали его односельчане, не хочет. Говорит, из патриотических соображений. Анвар ищет страну, где ему дадут статус беженца. Ферма будет закрыта, а губернатор больше не сможет сказать Анвару и его жене: «Вы молодцы» — за вкусный сыр и трудолюбие. Сейчас историей «вечного узбека» заинтересовался депутат Евгений Ревенко

Евгений Ревенко, депутат Госдумы: «Принял православие, женился на русской девушке — гражданке России. Достаточно образованный человек. Как я понимаю, там, на месте, его положительно характеризуют. А какие нам еще нужны мигранты? Мы кого вообще хотим тут видеть в нашей стране? Если хотим вообще видеть каких-то людей, кто приезжает к нам. Мы говорим о том, что нам необходима разумная миграционная политика. Мы каких людей сюда зовем, и кого мы ждем? Если вот таких людей мы не пускаем».

Business FM обратилась в миграционную службу с просьбой о комментарии. К моменту выхода материала чиновники на запрос не ответили.