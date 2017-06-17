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Американец, задавший вопрос Путину на «прямой линии», оценил ответ президента
Фото: скриншот
Гражданин США Джереми Боулинг, спросивший во время «прямой линии» президента России Владимира Путина о его отношении к русофобии в Америке, рассказал, как решился задать вопрос и как воспринял ответ главы России, сообщает РЕН ТВ.
«Я отправил свой вопрос на странице "Вконтакте" президента, потом я попросил своих друзей помочь мне, и тогда они стали распространять видео по интернету, предварительно сделав перевод на русский», - рассказал он, отметив, что был поражен тем, «что это сработало».
«Какой совет вы бы мне дали, чтобы помочь моим соотечественникам-американцам понять, что Россия не враг?», - поинтересовался он. Путин ответил на это, что Россия не считает США своим врагом, а русофобия в Америке - результат внутриполитической борьбы. «Я знаю настроение наших людей, и мы не считаем Америку своим врагом. Дважды в истории мы объединялись против своих врагов. Русофобия – обостряющая ситуация внутриполитической борьбы в США. Советов давать не буду. Мы знаем, что у нас много друзей в Америке. Истерия в СМИ, правда, влияет на умы и настроения людей. Надеюсь, что наши отношения придут в нормальное состояние, в чем мы крайне заинтересованы», – сказал российский президент.
«Я считаю, это был действительно отличный ответ от президента Путина, я не ожидал никакого ответа в принципе, поэтому я был бы рад и удивлен любому, так что любой ответ важен для меня», - сказал американец, отметив чувство юмора Путина. Он также подчеркнул, что считает его естественным и открытым.
«Прямая линия» с президентом Путиным состоялась 15 июня.
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