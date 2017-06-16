Путин ответил на вопрос о своем богатстве

Президент России Владимир Путин заявил, что не является самым богатым человеком в мире. Об этом он рассказал в своем интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну . Документальный фильм «Интервью с Путиным» доступен на сайте телеканала Showtime

«У меня нет такого богатства, о котором говорят», — отметил глава государства.

По его словам, если бы у него действительно были какие-либо счета на Кипре, то ему бы этот факт уже «давно предъявили».

При этом Путин отметил, что не считает богатство большим счастьем. Российский лидер заметил, что в мире есть более важные вещи, которые приносят больше удовольствия и радости.

«Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный счет. Деньги такого счастья не дают», — сказал Путин.

За два года Стоун провел с российским президентом более десятка интервью. На их основе режиссер снял документальный фильм «Интервью с Путиным». Премьерный показ на телеканале Showtime состоялся 12 июня. Всего лента состоит из четырех серий.

В России картину о главе государства покажет Первый канал. Премьерный показ назначен на 19 июня.