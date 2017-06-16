Путин опроверг наличие приписываемых ему богатств

Режиссер обратил внимание на слухи о том, что Путин является "самым богатым человеком в мире".

"У меня нет такого богатства, о котором говорят", - ответил президент.

Также Путин назвал "чушью" наличие счетов на Кипре, добавив, что "если бы это было, то давно бы предъявили".

"Не думаю, что [богатство] - это большое счастье. Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный счет. Деньги такого счастья не дают", - сказал глава государства.

Путин добавил, что "в гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь".

Также в интервью Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархами в современной России.

В России четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" 19–22 июня покажет Первый канал.