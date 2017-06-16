Песков: президент не мог не увидеть выпады в свой адрес на прямой линии

Представитель Кремля пояснил, что студия была оформлена таким образом, чтобы глава государства мог видеть все поступающие обращения. Об этом Песков сообщил в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе», – пояснил Песков.

Он добавил, что многие сообщения, о которых идет речь, носят эмоциональный характер и не предполагают ответа. Но на критические вопросы в Кремле постараются найти ответ.

Напомним, что вчера во время прямой линии на экран попали, например, такие сообщения: «Три срока президентства – достаточно!», «До каких пор мы будем слышать: денег нет, но вы держитесь?», «Когда вы уйдете в отставку?». На некоторые из острых вопросов Путин ответил.