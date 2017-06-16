По данным газеты, Пенс нанял адвоката Ричарда Каллена, бывшего прокурора Восточного округа Вирджиния, чтобы он помогал отвечать на запросы спецпрокурора минюста Роберта Мюллера , а также комитетов сената и палаты представителей конгресса США.

"Вице-президент полностью сконцентрирован на выполнении своих обязанностей и продвижении повестки дня президента и надеется на скорое завершение этого дела ("российского расследования". - "Газета.Ru" )", - сообщил пресс-секретарь Пенса.

Отмечается, что процесс найма адвоката растянулся на несколько недель, на место рассматривались несколько кандидатов. Пенс окончательно утвердил кандидатуру Каллена ранее на этой неделе. При этом адвокат не будет получать средства из федерального бюджета.