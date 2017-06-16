США с опозданием поздравили россиян с Днем России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с небольшим опозданием поздравил россиян с национальным праздником - Днем России, который отмечается 12 июня. Текст поздравления опубликован на сайте Госдепартамента в четверг, 15 июня.

"От имени президента [США Дональда] Трампа и граждан Америки я поздравляю всех россиян по случаю Дня России", - цитируется обращение Тиллерсона.

В нем госсекретарь также отмечает, что на сегодняшний день на США и России лежит уникальная ответственность по поддержанию мира и стабильности. По словам Тиллерсона, в США уверены, что страны могут делать больше, если вместе поддерживают фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы.

"Празднуя День России, знайте, что США поддерживают независимость вашей страны, богатой традициями и полной возможностей", - добавляет глава Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что США впервые за 25 лет не поздравили посольство с Днем России.