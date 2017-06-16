"Ъ": четыре министерства хотят переехать в "Москва-Сити"

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова подтвердила информацию, добавив, что проект прорабатывается. На письме стоит резолюция Медведева, согласно которой первому зампреду правительства Игорю Шувалову , министру экономики Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову поручено "проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти". При этом целью переезда указывается минимизация затрат на содержание ведомств.

Как отмечается, в настоящий момент четыре ведомства занимают 16 зданий в центре Москвы, а общая площадь, на которой размещаются министерства, составляет около 300 тыс. кв. м. По словам источника, близкого к обсуждению проекта, в новом здании, согласно плану, ведомства будут занимать 70 тыс. кв. м, что позволит сэкономить 1 млрд руб. в год за счет снижения коммунальных расходов.

Кроме того, министры, направившие предложение Медведеву, обосновывают его так же тем, что это позволит "повысить эффективность работы органов государственной власти", "сформировать положительный имидж государственной власти" и "улучшить работу с гражданами". Подготовку и реализацию проекта авторы обращения предложили поручить Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Источники газеты назвали наиболее вероятным переезд министерств в здание комплекса "IQ-квартал". Министры также утверждают, что реализация задумки не потребует средств из федерального бюджета, поскольку планируется возместить затраты на переезд, реализовав в дальнейшем здания, которые министерства занимают сейчас.