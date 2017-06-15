Посла США в Турции вызвали в МИД из-за ордеров на арест охранников Эрдогана

Американский посол в Турции Джон Басс был вызван в турецкий МИД , где ему заявили о несогласии в связи с выдачей властями США ордеров на арест охранников президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону. Сам Эрдоган резко отреагировал на выдачу властями США ордеров на арест своих охранников, заявив, что Анкара будет бороться против этого политическими и юридическими методами.

"Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая. До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", — говорится в заявлении.

Отмечается, что потасовка у резиденции турецкого посла в США была вызвана "неспособностью местных органов безопасности принять необходимые меры".