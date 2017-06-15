Губернатор Ставрополья прокомментировал слухи о своей отставке

«Я никогда не уходил от трудностей, простым способом, просто хлопнув дверью, я доделаю работу как положено, а после пусть руководители и народ решают, оставаться мне здесь работать или нет», — заявил Владимиров.

15 июня ряд СМИ сообщил, что Владимиров подал в отставку «по семейным обстоятельствам», однако впоследствии власти опровергли эту информацию.