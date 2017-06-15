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Губернатор Ставрополья прокомментировал слухи о своей отставке
Решение об отставке главы Ставропольского края Владимира Владимирова должны принимать власти страны и народ. С таким заявлением выступил сам губернатор. Слова политика передаёт РИА Новости.
«Я никогда не уходил от трудностей, простым способом, просто хлопнув дверью, я доделаю работу как положено, а после пусть руководители и народ решают, оставаться мне здесь работать или нет», — заявил Владимиров.
15 июня ряд СМИ сообщил, что Владимиров подал в отставку «по семейным обстоятельствам», однако впоследствии власти опровергли эту информацию.
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