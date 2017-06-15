Путин прокомментировал возможность увеличения срока службы в ВС

«Лента.ру» Срок службы офицеров в российской армии может быть увеличен. С таким заявлением выступил Владимир Путин в ходе прямой линии. Слова главы государства передает

«Если имеется в виду срок службы по призыву, то не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то нужно подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы срок службы для них был бы продлен. Надо изучить, подойти к вопросу серьезно, проанализировав все «за» и «против», но в целом это возможно», — заявил Путин.

Предельный возраст пребывания в вооружённых силах России для маршалов, генералов армии, адмиралов флота, генерал-полковников и адмиралов составляет 65 лет, вице-адмиралов, генерал-лейтенантов, генерал-майоров и контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — 55 лет, для прочих военнослужащих — 50 лет. Ранее в СМИ сообщали о подготовке законопроекта об увеличении минимальной выслуги лет для выхода военнослужащих на пенсию. По информации журналистов, порог с 20 лет будет увеличен до 25 лет.