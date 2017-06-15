Путин позитивно относится к политическому долголетию, если оно соответствует закону страны

Президент России Владимир Путин признался, что позитивно относится к политическому долголетию, если оно соответствует законам страны.

"Я смотрю на то, что происходит в других странах, а там пожалуйста, мы знаем, как идут политические процессы, знаем политических долгожителей, это в принципе нормально, если это находится в рамках демократических процедур, и если это находится в рамках действующего закона", - заявил глава государства журналистам после "Прямой линии".

"У нас закон в этом смысле никто не нарушал", - подчеркнул он.