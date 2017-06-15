Глава Ставропольского края подал в отставку после критики Путина

По словам собеседника канала, Владимиров написал прошение об отставке «по семейным обстоятельствам».

В ходе «прямой линии» Путину задала вопрос жительница Краснокумского района Ставропольского края, который сильно пострадал от наводнения. По ее словам, для получения материальной помощи от государства необходимо собрать документы, стоимость оформления которых достигает 15 тысяч рублей на семью. Глава государства в ответ заявил, что это «очень странно и не укладывается у него в голове».