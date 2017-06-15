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Глава Ставропольского края подал в отставку после критики Путина
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина подал в отставку. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника канала, Владимиров написал прошение об отставке «по семейным обстоятельствам».
В ходе «прямой линии» Путину задала вопрос жительница Краснокумского района Ставропольского края, который сильно пострадал от наводнения. По ее словам, для получения материальной помощи от государства необходимо собрать документы, стоимость оформления которых достигает 15 тысяч рублей на семью. Глава государства в ответ заявил, что это «очень странно и не укладывается у него в голове».
«Владимир Владимирович, где деньги?», - обратился Путин к губернатору Ставрополья. Также президент попросил Генпрокуратуру проверить, как идет работа с выплатами. Он выразил надежду, что Владимиров «уже сегодня» побывает у пострадавшей женщины, «посмотрит и разберется».
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