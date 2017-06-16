Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы президента России

"И в 2000, и в 2012 году — всегда было [вмешательство]. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", - сказал Путин, отметив, что вмешательство осуществлялось в том числе и через дипломатов.

"Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги", - сказал глава государства.

Ранее Путин обвинил США и ЕС в поддержке госпереворота на Украине.

В России четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" 19–22 июня покажет Первый канал.