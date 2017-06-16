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Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы президента России
Президент России Владимир Путин заявил, что американские власти всегда вмешивались в выборы российского президента. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime, передает РИА "Новости".
"И в 2000, и в 2012 году — всегда было [вмешательство]. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", - сказал Путин, отметив, что вмешательство осуществлялось в том числе и через дипломатов.
Он добавил, что говорил об этом и на тот момент госсекретарю США Джону Керри, и президенту Бараку Обаме.
"Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги", - сказал глава государства.
Ранее Путин обвинил США и ЕС в поддержке госпереворота на Украине.
В России четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" 19–22 июня покажет Первый канал.
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