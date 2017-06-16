Стоун спросил Путина о выборах-2018 в России

Глава российского государства Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун обсудили президентские выборы 2018 года в России. Стоун спросил, собирается ли Путин баллотироваться, на что действующий президент ответил: «Хотел бы сказать, что есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду», передает РИА «Новости»

Путин подчеркнул, что «сама Россия» решает «нуждается ли» она в ком-то. Он согласился, что должна быть смена власти и конкуренция, но «конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными», окончательное же решение остается за россиянами.

«Вы думаете, что наша цель заключается в том, чтобы кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну», - сказал Путин.

Стоун посчитал этот аргумент опасным, так как его могут использовать и люди, которые говорят о необходимости выживания страны с целью злоупотребления властью.

Путин ответил, что сейчас речь идет не о выживании.

«И мы ни в чем не оправдываемся. Имея в виду все негативное - а вы говорили об имперском прошлом, о советском прошлом, что было в прошлом, и все позитивное, что было в прошлом, - Россия складывалась тысячу лет», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что у страны есть традиции, представления о справедливости и эффективности власти. Поэтому вопрос заключается не в удержании власти, а в росте экономических и социальных показателей, причем «в регулярном режиме, а не в условии каких-то осложнений и кризисов».

Путин согласился, что для людей, долго остающихся у власти, существует опасность того, что они не заметят, как власть их изменит.

«Это действительно очень опасное состояние. Если человек, находящийся у власти, чувствует, что он этот нерв утратил, он должен оставить свое место», - сказал Путин.

Напомним, фильм «Интервью с Путиным» был показан 12-15 июня.