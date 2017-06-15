PR-директор «Мегафона» извинился за слова о «малолетних дегенератах»

Лидов отметил, что «был неправ в выборе слов». «Надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чем. Спасибо за понимание», - написал он. Свои сообщения, вызвавшие негативную реакцию пользователей, он удалил. В пресс-службе «Мегафона» комментарий Лидова о протестующих назвали «некорректным».

Речь идет о сообщении Лидова в твиттере, где он опубликовал видеозапись с митинга 12 июня. На ней видно, как участники акции убегали от ОМОНа через шатры реконструкторов. «Еще про малолетних дегенератов на Тверской», - такой надписью он сопроводил свой твит. Также он писал, что «на Тверской был отличный праздник, пока не подтянулись малолетние дегенераты».

В День России, 12 июня, более чем в 200 городах России состоялись антикоррупционные митинги. В Москве проходила несогласованная акция на Тверской и согласованный митинг на проспекте Сахарова.

За день до акции политик Алексей Навальный заявил, что не будет проводить мероприятие на проспекте Сахарова из-за отказа подрядчиков устанавливать сцену. Он объявил о переносе шествия на Тверскую улицу в формате «гуляний». По официальным данным московских властей , акция протеста собрала пять тысяч участников. СМИ сообщали, что в столице были задержаны 866 человек.

Против двух участников акции было заведено уголовное дело по подозрению в нападении на бойца Нацгвардии. Позже Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за призывы к участию в несанкционированном мероприятии.