Путин рассказал о причинах конфликта в Донбассе

С содержанием фильма ознакомилось ТАСС . По данным агентства, Путин рассказал Стоуну, что после госпереворота на Украине «люди были напуганы разгулом национализма, радикализма». Он отметил, что новые власти сразу же заявили о планах принять закон, ограничивающий использование русского языка. «Европейцы их остановили, но сигнал был в общество уже подан. Людям было понятно, куда идет дело», - сказал глава государства.

Путин заявил, что сначала несогласных с действиями нового руководства страны пытались арестовать с помощью полиции, но «полиция довольно быстро перешла на их сторону». «Потом начали применять центральные органы специальных служб и по ночам начали людей выкрадывать, увозить в тюрьму. Естественно, люди в Донбассе после этого просто взялись за оружие», - заявил он. Российский лидер подчеркнул, что Киев начал применять против жителей Донбасса «армию, танки и боевую авиацию».

По мнению Путина, из-за действий президента Украины Петр Порошенко в Донбассе погибли тысячи людей. Российский лидер отметил, что Порошенко «все время ссылался на потери одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополченцами», но «когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи».

Также Путин сказал Стоуну, что Евросоюз и США поддержали силовой захват власти на Украине. При этом, по мнению российского президента, главным побудительным мотивом для смены власти в стране все же стала коррупция.

Путин и Стоун за два года провели серию продолжительных бесед, на основе которых режиссер создал документальный фильм «Интервью с Путиным». Премьерный показ фильма в США начался 13 июня и продлится до 15 июня. На русском языке «Интервью с Путиным» будет показывать «Первый канал» с 19 по 22 июня.