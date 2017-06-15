Путин обвинил США и ЕС в поддержке госпереворота на Украине

Отвечая на вопрос о событиях на Украине, которые начались после решения Виктора Януковича дополнительно изучить договор об ассоциации с Евросоюзом, Путин отметил, что «именно с этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот».

Российский лидер также отметил, что ЦРУ обращало самое пристальное внимание событиям на Украине. «Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как Янукович заявил, что он должен перенести подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сразу начались массовые беспорядки».

При этом Путин отметил, что главным побудительным мотивом для смены власти на Украине стала коррупция. «После обретения Украиной независимости какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось. Люди устали от этого произвола, от совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других. Люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от этого унизительного положения», — заявил российский президент.