Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не допустит превращения России в халифат и предостерег от этого Вашингтон.

"Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Стоун спросил Путина: "А Москва будет халифатом?"

"Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился", — ответил российский президент.