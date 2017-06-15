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Путин рассказал о постоянном контакте с Обамой по Украине
Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что он находился в постоянном контакте с бывшим президентом США Бараком Обамой по ситуации на востоке Украины после начала кризиса в 2014 году.
"Можно сказать, что мы постоянно были в контакте, по телефону", - сказал Путин.
При этом, отвечая на вопрос, удавалось ли им прийти к согласию, Путин ответил "нет". Однако российский лидер подчеркнул, что переговоры с Обамой всегда имели деловой характер.
"У нас разные были оценки… По поводу причин кризиса на Украине и его хода. Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем", - отметил Путин.
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