Фигуристка Марина Анисина попросила Путина о защите

Меньше суток остается до главного шоу года - прямой линии с Президентом. Когда дозвонившийся, дописавшийся, достучавшийся точно получит ответ, а скорее всего и решение своей проблемы.

Завтрашнее общение с соотечественниками в прямом эфире для Владимира Путина будет юбилейным - пятнадцатым по счету. Четыре из них - он провел в должности премьер-министра, которую занимал с 2008 по 2012 годы. Внимание именно к этой линии - беспрецедентно. Оно обрастает такими ожиданиями и слухами, что, можно сказать, впервые пресс-служба главы государства делится подробностями о подготовке мероприятия в столь значительном объеме. Уже известно, что к Путину поступило обращение фигуристки Марины Анисиной , известной своим ярким, как бразильский карнавал, браком с артистом Джигурдой. Там у них как-то все сложно. Но пишет Анисина отчего-то Путину, с просьбой защитить ее, нет не от мужа, а от журналистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что «смотреть и читать больно обращения наших сограждан по вопросам, которые могут и должны решать местные - региональные - власти». За годы, что прямая линия с нами, люди поняли и откровенно об этом пишут в администрацию президента - что до Путина - порой - достучаться проще, чем до руководства собственных регионов. Кстати, наблюдать за тем, с какой скоростью раскатываются дороги, проводится газ или электричество, строятся детские площадки - после звонка президенту - давно уже стало чем-то вроде спортивного удовольствия в журналистских кругах.