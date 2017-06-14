Крутое санкционное пике

Кремлю не хотелось бы входить в «санкционное пике», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Таким образом он прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции США против России.

«Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — цитирует Пескова РИА «Новости»

Сенаторы США в настоящий момент обсуждают поправки к законопроекту, предусматривающие сокращение сроков кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14-ти, а для российских энергетиков — до 30 дней.

Помимо этого, в случае принятия поправок под запретом окажется предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг и технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектов. Также конгресс будет противодействовать реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Важным здесь является пункт, согласно которому президент США Дональд Трамп не сможет отменить действие ограничений против российской экономики без одобрения конгресса.

Голосование за поправки к законопроекту пройдет 15 июня.

Дмитрий Песков, тем не менее, призвал обращать внимания лишь на те меры, которые уже были приняты, так как, по его мнению, за всеми планами и угрозами американских конгрессменов проследить пока что не представляется возможным. «Давайте оценивать то, что уже становится явью», — сказал он.

За расширение санкционных мер в американском конгрессе выступают представители обеих партий. Разница между республиканцами и демократами заключается лишь в том, что если последние добиваются принятия закона, который не позволит президенту ослабить их, то Республиканская партия , представителями которых является и сам Трамп, полагают, что ограничивать свободу действий президента — шаг чрезмерный.

Вместе с тем следует отметить, что ряд американских политиков высказывается за необходимость налаживания контактов с Россией. Среди них – госсекретарь Рекс Тиллерсон , недавно заявивший, что «все без исключений» союзники и партнеры США также чувствуют потребность в нормализации отношений с Москвой.

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии (говорят — «Газета.Ru» ): «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены», — говорил он.

В ходе слушаний в сенате он охарактеризовал нынешние отношения двух стран крайне негативно, отметив при этом, что Вашингтон взял курс на их оздоровление. Осложняет ситуацию то, что по данному вопросу нет согласия и внутри партии президента. За санкции недавно активно высказывался однопартиец Дональда Трампа — член сената конгресса США Линдси Грэм , представляющий штат Южная Каролина.

«В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы», — сообщал он, комментируя вероятность введения новых санкций. Как рассказывал сенатор, поправки к законопроекту также будут преследовать цель заставить Москву ответить за «поставки оружия движению «Талибан» (запрещено в России) для убийства американских солдат в Афганистане» и «сговор с [президентом Сирии Башаром] Асадом», из-за которого Дамаску удалось сохранить химическое оружие.

«Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт».

В целом, обе стороны, как в России, так и в США, высказываются за готовность идти на переговоры по ряду вопросов. Однако в Вашингтоне нет консенсуса относительно внешнеполитического вектора по отношению к Москве. Тем не менее, как уже отмечали ранее госсекретарь США и глава российского МИДа, был достигнут прогресс в обсуждении ряда проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Среди них — военные конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки, украинский кризис, а также проблема ядерного разоружения Северной Кореи.