Песков не нашел конструктивных обращений оппозиции к Путину

Песков сообщил, что при подготовке к "Прямой линии с Владимиром Путиным" он "перелопатил изрядную долю" обращений россиян. "Мы говорим о миллионах обращений, - уточнил представитель Кремля. - Есть сотни (среди них) таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений".

"Что такое оппозиционное обращение? Вот Вы делаете то-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так, если бы я был на Вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Это была бы оппозиция Путину", - пояснил пресс-секретарь президента РФ, назвав подобный подход "конструктивной оппозицией".

По словам Пескова, именно с такой оппозицией Путин готов общаться, "он готов воспринимать их как своих визави". "К сожалению, таких конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел", - констатировал представитель Кремля.

Напомним, в минувший четверг Владимир Путин провел 15-ю "ежегодную прямую линию". Глава государства отвечал на вопросы граждан 3 часа 56 минут.