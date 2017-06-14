"Москва хорошо понимает, какую угрозу для России несет расширение НАТО, усиление воинского контингента альянса и установка систем противоракетной обороны (ПРО). Эти угрозы оцениваются вполне адекватно – не секрет, что эти ПРО способны запускать ракеты средней дальности типа "Томагавк", на которые можно установить ядерную боевую часть.

Потому уже сегодня по всему российскому приграничью предпринимается комплекс мер для отражения возможной угрозы. Так, усиливается военное присутствие РФ в Арктике, чтобы упредить несанкционированный вход в территориальные воды России с севера. Системы оперативно-тактический ракетных комплексов "Искандер устанавливаются в Калининграде и на балтийском побережье, нейтрализовывая ракетную угрозу со стороны Польше. Аналогичная техника в Крыму перехватит удар со стороны Румынии", - отмечает специалист.

В интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну российский президент пообещал адекватный ответ России на действия НАТО‍ для "сохранения стратегического баланса". По его словам, РФ сейчас практически окружена ПРО - развертывание этих систем в Европе вынуждает Москву на это реагировать. "Для нас здесь две угрозы. Первая - размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах. Вторая угроза - пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят", — подчеркнул Путин.

"Помимо ПРО НАТО, расположенных в Восточной Европе, Россией учитывается "морской фактор" – ракетные системы, установленные на эсминцах альянса, они также в случае нападения будут мгновенно нейтрализованы. Кроме того, в ряде регионов РФ постоянно дежурит боевая авиация, готовая в любой момент подняться в воздух и ударить по угрожающим стране ракетным системам, даже не входя в зону действия потенциального противника. Активно укрепляется и военная мощь Дальнего Востока, а также повышается потенциал зарубежных военных баз РФ, в том числе в Центральной Азии и Сирии", - считает эксперт.

НАТО не удастся втянуть РФ в гонку вооружений

"Это большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Техника может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс - это очень важная вещь", — рассказал российский лидер.

Путин добавил: после распада СССР и отказа Ирана от ядерных программ, нет смысла развертывать ПРО и расширять НАТО. "США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО. И нам все время говорят: вас это не касается. Это якобы делалось против Ирана. Но вот сейчас нет проблемы Ирана, с ним у США подписан договор. Иран отказался от всяких военных ядерных программ. А программа развития системы противоракетной обороны с ее элементами в Европе продолжается полным ходом. Против кого? Значит, это же вынуждает нас как-то на это реагировать", — заявил президент РФ.

"Заявления, что комплексы ПРО в Европе и на Корейском полуострове призваны нейтрализовать угрозу Ирана и Северной Кореи – сказки для бедных, рассчитанные на введение в заблуждение обывателя. Вспомните географическое положение этих стран и представьте, какое расстояние должны пролететь ракеты до США – ни у Тегерана, ни у Пхеньяна такое вооружение не появится еще десятки лет. Вся военная инфраструктура выстраивается против России.

Своими действиями НАТО пытается втянуть РФ в разорительную гонку вооружений, которая, как предполагает Запад, станет мощным ударом по российской экономике. Сделать это не удастся – Москве удается совмещать относительную дешевизну военных технологий с их максимальной эффективностью. Многие современные образцы вооружения, разработанные в России, официально признаны не имеющими аналогов в мире и опередившими время на десятки лет.

При этом страны, сегодня расширяющие военный контингент НАТО на своей территории и системы ПРО, не могут не понимать: они автоматически становятся приоритетными мишенями для российских ракет в случае конфликта. Проблема в том, что политическое руководство это не пугает – оно получает за свои действия немалые дивиденды от США. Население же этих государств просто не спрашивают, готовы ли люди быть постоянно под прицелом и становиться заложниками политических игр западных политиков", - заключает Виктор Литовкин.