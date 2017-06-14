В Забайкалье установят первый в России памятник Кобзону

Власти планируют в сентябре установить в поселке Агинское Забайкальского края первый в России памятник Иосифу Кобзону . Об этом сообщил журналистам руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев.

"В сентябре этого года Агинский Бурятский округ отмечает исторические даты - 80 лет со дня образования и 45 лет со дня вручения ему Ордена Дружбы народов и Трудового Красного Знамени. Нам важно отдать дань уважения людям, которые стояли у истоков становления округа. Кроме того, на выделенные средства мы установим три бюста нашим героям-современникам: Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву, Герою России, чабану Бобу-Доржо Михайлову и народному артисту СССР Иосифу Кобзону", - сказал Доржиев.

На изготовление и установку бюстов правительство Забайкальского края выделит 3,3 млн рублей. Доржиев добавил, что Кобзон станет гостем праздничных мероприятий, в программу которых войдут научно-практическая конференция и чествование ветеранов и тружеников.

Это первый памятник Иосифу Кобзону в России. В 2003 году памятник певцу был установлен в Донецке, его открытие приурочили к Дню города и 66-летию Народного артиста СССР, который родился в Донецкой области.