Путин заявил, что Россия изначально не была готова поддержать Сноудена

"Надо отдать должное господину Сноудену, он не собирался сдавать нам какую-то информацию. Он призывал к совместной борьбе. И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы, я, наверное, многих разочарую, может быть, вас – я сказал, что это не к нам. У нас и так сложные отношения с США, нам не нужно дополнительных осложнений. Он просто ушел и исчез", — рассказал Путин в фильме, вышедшем на американском канале Showtime.

В ходе общения с американским режиссером Путин сидел за рулем автомобиля, а Стоун на соседнем месте. На заднем сиденье находился переводчик.

Как сообщил президент РФ, первые контакты со Сноуденом состоялись еще в Китае, куда он бежал из США.

"А потом мне действительно доложили, что господин Сноуден в самолете, который должен приземлиться в Москве, и потом он должен перейти в другой самолет и должен лететь дальше, в Латинскую Америку. Но выяснилось, что страны, куда он собирался лететь, во-первых, его не очень принимают, а второе – эта информация, не от нас, но из других источников, попала сразу в СМИ, и стало ясно, что ему уже просто так не дадут долететь никуда", — сказал Путин.

Таким образом, по словам президента, бывший сотрудник АНБ оказался в Москве в зале для транзитных пассажиров.

"Вот он некоторое время просидел у нас в зоне для транзитных пассажиров, а потом мы дали ему временное убежище", — добавил президент

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.