Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО

Москва отреагирует надлежащим образом на попытки Вашингтона окружить территорию РФ системами ПРО, заявил президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна . Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

Путин констатировал, что США стремятся разместить противоракетные комплексы вблизи российских границ. Он подчеркнул, что "на все эти действия Россия даст адекватный ответ". "И мы сохраним вот этот стратегический баланс", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что Россия после выхода США из Договора по ПРО вынуждена развивать ударные системы, чтобы сохранить стратегический баланс сил в мире. "Этот договор был краеугольным камнем всей системы международной безопасности", - указал российский лидер. Он отметил, что поддержать выход США из Договора по ПРО просили Москву бывшие президенты США Билл Клинтон Джордж Буш-младший . Путин подчеркнул, что для "этого не было никаких оснований", хотя американская сторона и ссылалась на якобы имеющуюся угрозу со стороны Ирана.

"Должен сказать, что мы предложили работать над системой противоракетной обороны совместно - США, Россия и Европа, - указал Путин. - В конечном итоге, как это ни печально, наши партнеры от этого предложения отказались. Но для того, чтобы сохранить важнейший элемент международной стабильности, а именно - сохранить баланс сил стратегический - мы тогда будем вынуждены развивать наши ударные ракетные системы, способные преодолевать любые системы противоракетной обороны".

"Ответ был простой: "Эти системы создаются нами не против России, а вы делайте, чего вы хотите, потому что мы исходим из того, что это не против Америки". Ну я сказал: "Хорошо, так и будем делать". Мы так и делаем", - добавил Путин.

При этом российский лидер заявил, что Москва выступает за продолжение диалога с Вашингтоном по вопросам, касающимся сохранения баланса ядерных сил и разоружения.

Отвечая на реплику Стоуна о том, что бывшие президенты СССР и США Михаил Горбачев Рональд Рейган стремились к ядерному разоружению, Путин отметил: "Вы же помните, как развивался атомный проект. Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу и Советский Союз начал активно развивать эту же программу, в России работали и отечественные ученые, и иностранные ученые, прежде всего немцы, но наша разведка получила огромное количество информации из Соединенных Штатов".

"Достаточно вспомнить супругов Розенберг, которые были отправлены на электрический стул. Не они добывали эту информацию, они только передавали ее. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую ядерную бомбу", - констатировал российский лидер.

"Они поняли опасность, они выпустили джинна из бутылки, и загнать его туда невозможно, - подчеркнул он. - И вот эта международная команда ученых... Наверно, они были поумнее, чем политики. Они сознательно, я считаю, отдавали вот эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире установился баланс ядерный".

"А мы сейчас что делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить. Это - большая ошибка", - заключил российский лидер. "Потому что диалог должен быть продолжен", - добавил он.

Путин также заявил, что масштабный конфликт между США и Россией с применением ядерного оружия означал бы поражение для обеих сторон. На вопрос Стоуна о том, одержат ли США верх в таком конфликте, российский лидер ответил: "Нет". "Я думаю, что никто бы не пережил такого конфликта. На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию США", - пояснил Путин.

"И мне кажется, что в этом есть даже определенная угроза, - констатировал президент России. - Угроза может заключаться в том, что может создаваться даже иллюзия защиты. И это может привести к более агрессивному поведению".

"Поэтому так важно не допустить односторонних действий. Поэтому мы предлагали совместно разрабатывать систему противоракетной обороны", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также согласился с мнением Стоуна относительно того, что для многих влиятельных людей в США война - это игра. На реплику режиссера, отметившего, что опасается консервативно настроенных сил в США, которые могут "попытаться добиться своего", Путин ответил: "Я тоже".