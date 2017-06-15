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Путин объяснил, почему Россия симпатизирует Трампу

Путин: Россия симпатизирует Трампу
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Россия симпатизирует президенту США Дональду Трампу, потому что тот заявил о готовности восстановить отношения, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения. И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы и думали, что они сейчас меня на чем-то поймают, я все время спрашивал: а вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?" — сказал Путин.
"Мы, конечно, должны посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами. Он говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо?" — заявил президент.
Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показывает на этой неделе американский телеканал Showtime. Отрывки из фильма цитирует новостной сайт Salon.com.
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