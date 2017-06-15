Путин объяснил, почему Россия симпатизирует Трампу

"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения. И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы и думали, что они сейчас меня на чем-то поймают, я все время спрашивал: а вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?" — сказал Путин.

"Мы, конечно, должны посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами. Он говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо?" — заявил президент.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показывает на этой неделе американский телеканал Showtime. Отрывки из фильма цитирует новостной сайт Salon.com.