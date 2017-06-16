ТАСС Госдума переходит на усиленный режим работы. В новом графике парламент будет работать до каникул. С таким заявлением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин . Его слова передает

«За оставшиеся восемь заседаний мы, скорее всего, если будем идти обычным порядком рассмотрения вопросов с 10 до 18 (часов – прим. Рамблер), вряд ли завершим то, что необходимо нам принять в весеннюю сессию, либо это повлияет на качество обсуждения», - заявил Володин.

Володин добавил, что пленарные заседания будут увеличены до 20 часов, перерыв будет сокращён на один час. Также депутаты откажутся от утренних выступлений представителей парламентских партий. 6 июня Вячеслав Володин заявил, что в Государственной думе образовались «законодательные завалы», копившиеся более 20 лет.

За 2016 год был внесён 791 законопроект, из которых только 201 законопроект был рассмотрен.