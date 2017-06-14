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Стоун считает, что мнимую угрозу со стороны России искусственно раздувают

Стоун: Угрозу со стороны России раздувают искусственно
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Американский режиссер Оливер Стоун считает, что угрозу со стороны России искусственно раздувают, в то время как Россия не угрожает Европе и США.
"Господин (президент Владимир) Путин никоим образом не действует так, чтобы угрожать Европе или Америке. Это раздувают в большую угрозу, как будто Россия собирается захватить мир. Но в этом нет никакого смысла. Многие должны задаваться вопросом — в чем тут угроза? В чем опасность? Мир может быть мирным", — сказал Стоун в интервью РИА Новости.
Он добавил, что "да, у нас есть ИГ"*. "Мы знаем об этом, господин Путин знает об этом — почему бы нам на этом не сконцентрироваться?" – спросил режиссер.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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