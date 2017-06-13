«США сегодня требуют от стран-участниц НАТО не только выполнения обязательств по финансированию альянса в размере двух процентов от ВВП, но и увеличения взноса до трех процентов. Недавно было заявлено, что Германия должна выплатить 350 миллиардов долларов. Возможно, это является одной из причин того, что каждый сегодня пытается показать свою политическую лояльность тому или иному курсу Соединенных Штатов», — заявил Чепа.

Чепа добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, а позиция властей Германии увеличивает напряжённость на международной арене. 13 июня министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин займёт позицию силы в переговорах с Россией по устранению разногласий между двумя странами. Отношения Москвы и Североатлантического альянса ухудшились после того, как в марте 2014 года по результатам референдума Крым вошёл в состав России.