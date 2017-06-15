Путин отреагировал на протестные акции в России

«Протестные акции всегда возможны в рамках демократических процедур, думаю, что это правильный и хороший способ донести до власти — до любой власти, в том числе в любой стране, в том числе в России, — точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями», - заявил Путин.

Путин добавил, что проведение протестных акций должно оставаться в рамках закона, а нарушители должны нести ответственность за свои действия. Глава государства назвал недопустимыми митинги, цель которых – «самораскрутка и решение личных вопросов».