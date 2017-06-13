Горбачев отверг критику Путина

Горбачёв назвал обсуждение подобного вопроса юридически невозможным, так как страны-члены Организации Варшавского договора подобный вопрос не ставили. Экс-президент Советского Союза также напомнил, что восточноевропейские страны начали входить в НАТО, когда он уже давно покинул свой пост.

Своё заявление Путин сделал во время интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну . Российский президент назвал отсутствие подобного соглашения «ошибкой Горбачёва». Первая серия документального фильма «Интервью с Путиным» вышла в США 12 июня.