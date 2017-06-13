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Горбачев отверг критику Путина
Михаил Горбачёв отверг обвинения в свой адрес, прозвучавшие от российского президента Владимира Путина. Глава России обвинил бывшего президента СССР в том, что политик не заключил юридически обязывающего договора о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Горбачёв назвал обсуждение подобного вопроса юридически невозможным, так как страны-члены Организации Варшавского договора подобный вопрос не ставили. Экс-президент Советского Союза также напомнил, что восточноевропейские страны начали входить в НАТО, когда он уже давно покинул свой пост.
Своё заявление Путин сделал во время интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. Российский президент назвал отсутствие подобного соглашения «ошибкой Горбачёва». Первая серия документального фильма «Интервью с Путиным» вышла в США 12 июня.
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