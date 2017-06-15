Путин: России нужна поддержка для разрешения кризиса в Сирии

"Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а наоборот в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны. Это очень сложно. Нам не просто добиваться какого-то консенсуса. Но прямой контакт и с одними и с другими партнерами дает нам такой шанс. И в целом мы добиваемся успеха", - сказал Путин в в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По словам российского лидера, "нам очень нужна поддержка Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Иордании, Египта".

"Но мы будем действовать очень аккуратно, чтобы каждый последующий шаг закреплял достигнутые результаты, а не разрушал их", - заключил он.