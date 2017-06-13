Песков заявил, что на несанкционированных митингах 12 июня были провокации

Действия группы провокаторов во время несанкционированной акции в Москве 12 июня несли опасность для граждан, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше, это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию", — сказал Песков на вопрос, как он относится к выводам западных СМИ о том, что протестные акции представляют реальную опасность для Кремля.

"Опасными являются провокационные проявления — да, это действительно опасно, это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, они, ну, собственно, их действия несли опасность для граждан. Это опасно, и в отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка предпринимают необходимые действия", — подчеркнул Песков.