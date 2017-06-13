Сенат США планирует рассмотреть законопроект о расширении санкций в отношении России. "Российская поправка" будет прикреплена к законопроекту о санкциях против Ирана. Об этом сообщает Washington Post.

По словам главы сенатского комитета по иностранным делам Роберта Коркера, данный законопроект является «комплексным». Он уточнил, что документ «затрагивает все аспекты».

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Собеседники издания рассказали, что планируется ужесточить уже действующие меры, а также ввести новые санкции в отношении Москвы.

Отмечается, что решение было принято из-за «агрессивных действий России на Украине», а также из-за «ее поступков в Сирии» и предположительных атак в киберпространстве.

«Российская поправка» будет «прикреплена» к законопроекту о санкциях против Ирана, который на данный момент находится на рассмотрении.