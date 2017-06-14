В фильме-интервью Стоуна Путин рассказал о целях политики США на Украине

Во второй части фильма Стоуна на телеканале Showtime российский лидер отметил, что США в рамках своей политики на Украине стремятся не допустить её сближения с Москвой, так как, по мнению некоторых, это сближение способствует росту могущества России.

«Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины», — заявил Путин.

По словам президента России, ряд сил в США и Европе поддерживали волнения на Украине, в том числе и через радикальные элементы, не из соображений свободы выбора украинского народа.

Ранее в первой части четырёхсерийного документального фильма Путин заявил, что США находятся в ловушке ошибок, так как искренне верят в собственную исключительность и вседозволенность. По его словам, подобное имперское мышление формирует нынешнюю внешнюю политику американского государства.