США оказались в ловушке, уверовав во вседозволенность, считает Путин

США оказались в ловушке ошибок, куда привела их вера во вседозволенность и собственную исключительность, заявил президент РФ Владимир Путин

"Думаю, что когда США почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира, а уж совсем когда распался СССР, то возникла иллюзия, что теперь США могут все и за это им ничего не будет. А это всегда ловушка. Потому что в этой ситуации и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях. Страна начинает функционировать неэффективно. Одна ошибка наслаивается на другую. Вот в такую ловушку, мне кажется, США попали сегодня", — заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Как отметил он, после Второй мировой войны возникла двуполярная система. "Думаю, что это была стратегическая ошибка со стороны СССР. Так действовали достаточно просто, примитивно, и дали повод для западных стран, в том числе США, создать НАТО и начать холодную войну", — сказал президент.

По словам Путина, для США осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову мысли об их исключительности порождает имперское мышление, а это в свою очередь требует и соответствующей внешней политики. "И руководство страны вынуждено действовать в такой логике, а на практике получается, что это не соответствует интересам народа США, как я себе это представляю. Потому что в конечном итоге приводит к сбоям и проблемам, потому что показывает, что контролировать все все равно невозможно", — сказал российский лидер.