Путин объяснил, почему возможность вступления России в НАТО беспокоила США

Возможность вступления России в НАТО вызвала нервозность у США, поскольку в этом случае у РФ появился бы голос в альянсе, а Москва не позволила бы собой манипулировать, заявил президент РФ Владимир Путин

"Почему занервничали наши партнеры? Да потому что если Россия присоединится, во-первых, у нее всегда будет свой голос, мы не позволим нами манипулировать, но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают", — заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Он сообщил, что высказывался о возможности рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО в ходе одной из бесед с президентом Биллом Клинтоном , когда тот приезжал в Москву, замечание российского лидера, как отметил он, вызвало нервозность у американской делегации.

Путин сообщил, что открытость России после развала СССР была настолько большой, что касалась и ядерных арсеналов.

"У нас практически не осталось никаких тайн. Американские наблюдатели сидели на одном из наших крупнейших и основных предприятий, производящих компоненты ядерного оружия на постоянной основе. Понимаете, это… Мы и так уже были открыты достаточно. И никаких дополнительных угроз для нас в этом не было", — сказал он.