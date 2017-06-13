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Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические проблемы других стран

Путин: РФ не вмешивается во внутриполитические дела других стран
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Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих партнеров, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
"Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы", — сказал Путин в отрывке фильма, который распространил в понедельник телеканал Showtime.
Первая часть четырехсерийного фильма Стоуна о Путине будет показана в США во вторник в 4 утра по московскому времени.
Политика
Оливер Стоун Владимир Путин
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