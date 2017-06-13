ЕС вслед за США призвал Россию освободить задержанных на акциях протеста

Евросоюз вслед за США призвал российские власти освободить задержанных в ходе санкционированных и несанкционированных акций 12 июня в Москве и других городах РФ, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС.

Заявление ЕС было сделано после того, как представитель Белого дома Шон Спайсер выступил с аналогичным призывом, в котором американский представитель также упомянул о "задержаниях журналистов", свидетельств которым до сих пор не поступило. На момент выступлений официальных представителей США и ЕС не было никаких данных о том, что журналисты находятся в статусе задержанных после акций в Москве.

"Задержание сегодня (в понедельник — ред.) российскими властями сотен мирных демонстрантов и использование насилия против них в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране угрожает основополагающей свободе слова, ассоциаций и собраний в Российской Федерации", — заявил представитель ЕС.

По его словам, Евросоюз ожидает, что основополагающие права "будут защищены, а не подорваны".

"Мы ожидаем, что российские власти будут полностью придерживаться международных обязательств, которые взяла на себя Россия, в том числе в рамках Совета Европы ОБСЕ , соблюдать эти права, и безотлагательно освободят мирных демонстрантов или тех людей, которые собирались использовать свои основополагающие права", — говорится в заявлении.

При этом в ходе акции в Москве сотрудник Росгвардии получил ожог глаза после распыления перечного газа протестующими, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.